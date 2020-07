Coronavirus, salgono ancora i contagi in Italia (+276). In Sicilia nessun nuovo caso

Sale per il terzo giorno di fila la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 276, contro i 229 di ieri e i 193 di mercoledì. Metà dei casi odierni sono in Lombardia, che cresce da 119 a 135 nuovi positivi. Il totale delle persone colpite da Covid-19 in Italia sale così a 242.639. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Stabile il numero dei decessi, 12 oggi come ieri (mercoledì erano 15), per un totale di 34.938. Si sono registrati decessi oggi in sole 5 regioni: Lombardia (6), Piemonte (2), Veneto (2), Toscana (1) e Lazio (1). Sono 295 i guariti nelle 24 ore (ieri 338), 194.273 in tutto. Per effetto di questi dati cala di poco il numero dei malati attuali, 31 meno di ieri, per un totale di 13.428.

Prosegue il calo dei ricoveri: 27 posti in meno in regime ordinario (844 totali) e 4 in meno in terapia intensiva (65 in tutto). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.519. Infine, tamponi in calo: 47.953 oggi contro i 52.552 di ieri.

In Sicilia oggi non si registrano nuovi casi di Coronavirus. Questa è la situazione nell'Isola secondo il bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute, riferito ad oggi. In totale i casi registrati da inizio epidemia rimangono a quota 3098 e le vittime 283. Sono 1986 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (232 mila in totale).

Quattro in più i guariti (2.691), e scende anche il numero di attualmente positivi (124). Uguale il numero dei ricoveri (6) mentre da quattro giorni non ci sono più pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 118.

