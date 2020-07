La Fase 3 e l'intimità, Sileri: "Non posso dire 'non baciatevi', ma siate prudenti"

"Non posso dire 'non divertitevi'. Non posso dire a chi inizia a frequentarsi 'non baciatevi', sarebbe un'assurdità e anche una stupidaggine. Andiamo avanti da molti mesi, chi vuole iniziare una nuova vita o frequentare una nuova persona non può rimanere a casa o non baciarla per mantenere la distanza di sicurezza". Lo ha detto intervenendo a Timeline, su Sky TG24, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, in merito al rischio di un aumento contagi.

L'esortazione di Sileri è quindi "divertirsi in sicurezza". "Viviamo, facciamolo con responsabilità, controllando i nostri sintomi, e soprattutto - ha aggiunto - informando il medico sul nostro stato di salute. Se hai sintomi stai a casa, non tenerlo nascosto e chiedi al medico di fare un tampone. Perché oggi si ottiene in temi rapidi non è più come qualche mese fa, in cui era difficile farlo perché mancavano i reagenti".

