Coronavirus, bollettino del 21 luglio: nuovi casi in calo in Italia, in Sicilia 2 positivi

Sono 129 i nuovi casi di coronavirus in Italia, in calo rispetto ai 190 segnalati ieri. Il totale dei casi totali in Italia dall’inizio dell’epidemia è quindi pari a 244.752. I decessi sono 15, portando il totale a 35.073, ieri erano stati segnalati 13 decessi. Lo riporta il bollettino quotidiano del ministero della Salute e della Protezione civile. Il totale di attualmente positivi è pari a 12.248, cioè 156 in meno (ieri erano 12.404); i ricoverati con sintomi lievi sono 732, in calo di 13 (ieri 745); in terapia intensiva sono in 49 (+2 su ieri); in isolamento domiciliare 11.467 (ieri 11.612). Il totale di dimessi e guariti è ora salito a 197.431 (ieri risultavano 197.162). Finora il totale di tamponi effettuato è di 6.305.412, con un incremento di 43.110 rispetto a ieri, mentre il numero di tamponi poi testati è salito a 3.778.483.

Nel dettaglio regionale, la Lombarda oggi registra un incremento di 34 casi e di un decesso rispetto alle precedenti 24 ore; il Veneto 22 casi in più, contro i 42 di ieri, e due decessi; l’Emilia Romagna 18 casi in più, contro i 22 di ieri, e due decessi; la Liguria 12 casi in più (come ieri) e nessun decesso. Da segnalare il Piemonte con 8 casi, contro uno di ieri, e 3 decessi. Le regioni con 0 nuovi casi sono Puglia, Sardegna, Calabria, Valle d’Aosta, Basilicata e Molise.

Altri due nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore su 2.653 tamponi effettuati. È il dato che emerge dal bollettino del ministero della Salute. Salgono così a 3.146 in totale le persone che hanno contratto il Coronavirus nella nostra isola. Si tratta di una donna di origine straniera al nono mese di gravidanza ricoverata all'ospedale Cervello di Palermo e una persona di Catania.

