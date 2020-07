Coronavirus, bollettino del 31 luglio: in Sicilia altri 16 casi e crescono i ricoveri, in Italia 379 contagi

Continua a essere alto alto il numero dei nuovi casi di coronavirus in Sicilia: altri 16 positivi sono stati individuati secondo quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. Salgono a 40 i ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva e 235 in isolamento domiciliare: 275 gli attuali positivi. Sono 3.288 le persone che fino ad oggi hanno avuto la malattia; 283 i decessi. I tamponi effettuati da ieri ad oggi sono stati 2778 (quasi 277 mila in totale).

Rimane stabile la curva epidemica in Italia dopo i forti rialzi dei giorni scorsi. Oggi 379 casi, in lievissimo calo dunque rispetto ai 386 di ieri. Rimangono distribuiti su quasi tutta la Penisola i focolai e i contagi da importazione: scende la Lombardia, 77 casi contro 88, ma pesa ancora il cluster del centro di accoglienza migranti nel Trevigiano, che fa segnare al Veneto altri 117 casi. In Sicilia 16 nuovi casi, in Sardegna 10, e si tratta di giovani migranti algerini. Solo la Valle d’Aosta fa segnare oggi zero contagi. Il totale dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 sale così a 247.537. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

In aumento i decessi, dopo i 3 di ieri: oggi sono 9, di cui 4 in Lombardia, 1 in Piemonte, 1 in Veneto, 1 in Liguria, 1 in Campania, 1 in Puglia. Il totale sale a 35.141. I guariti sono 178 nelle 24 ore (ieri 765), per un totale di 199.974. Torna così a salire il numero delle persone attualmente positive: oggi sono 12.422, 192 in più di ieri. In controtendenza i ricoveri, che invece tornano a scendere: 32 in meno in regime ordinario (716 in tutto) e 6 in meno in terapia intensiva (in totale 41). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.665. Infine, ancora in crescita il numero dei tamponi eseguiti, 68.444 contro i 61.858 di ieri. (AGI)

