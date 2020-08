Coronavirus, bollettino dell'1 agosto: altri 10 contagi in Sicilia oggi. In Italia 295 casi e 5 morti

Sono 10 i nuovi positivi al coronavirus in Sicilia oggi. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. Cinque contagi nel Palermitano, tre a Catania e uno a Messina.

Scende a 39 il numero dei ricoverati in ospedale ma salgono a 3 quelli in terapia intensiva, con 242 in isolamento domiciliare: 281 gli attuali positivi al coronavirus. Sono 3.298 le persone che fino ad oggi hanno avuto la malattia; fermo, fortunatamente ormai da due settimane, rimane il numero dei decessi: 283. I tamponi effettuati da ieri ad oggi sono stati 2508 (quasi 277 mila in totale).

Torna a calare il numero dei nuovo contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime2 4 ore - secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute - sono stati 295, per un saldo complessivo di 247.832 casi totali. Il 53% dei nuovi casi è stato rilevato in tre regioni (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto), con l’Emilia Romagna sopra la Lombardia (56 a 55). Solo in Valle d’Aosta e Basilicata non si sono registrati nuovi casi.

Gli attualmente positivi sono 35 più di ieri (12.457 il totale), mentre i dimessi e guariti (+255) superano quota 200 mila (200.229). Cinque i morti nelle ultime 24 ore (il totale è 35.146): 2 in Emilia Romagna, 1 in Lombardia, 1 in Veneto e 1 in Toscana. I pazienti in terpaia intensiva sono 43, due in più rispetto a ieri, quelli ricoverati con sintomi 705 (undici in meno); in isolamento domiciliare sono in 11.709 (+44).

I tamponi effettuati ieri sono stati 52.883, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 6.873.496. Dei 247.832 casi totali di Covid registrati in Italia, 222.815 (l'89,9%) sono stati identificati da sospetto diagnostico, 25.017 (il 10,1%) da attività di screening.

