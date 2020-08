Coronavirus, il bollettino del 5 agosto: in Sicilia aumentano i casi, oggi +21. Curva in risalita anche in Italia

Torna a salire il numero di nuovi positivi in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono infatti 21. Ieri l'aumento era stato di 10 unità. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. Come nelle precedenti occasioni, a pesare sono il numero di migranti che hanno contratto il Covid-19 non nell'Isola ma anche i casi dei giovani di Ragusa e di persone provenienti anche dall'estero.

Questa la distribuzione dei 21 positivi: cinque migranti a Ragusa, e sempre Ragusa 4 siciliani. Cinque a Messina, di questi 4 sono stati trovati positivi al coronavirus nel corso di controlli legati ad attività ospedaliera, uno per contact tracing. In provincia di Palermo tre nuovi casi. Mentre a Catania i casi sono 4, 3 per contact tracing, e uno che si è presentato in ospedale con i sintomi. Tornano di nuovo a doppia cifra i casi positivi nell’isola.

Sono 38 i ricoverati in ospedale, di questi 4 si trovano in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri). In 276 sono in isolamento domiciliare: 314 gli attuali positivi al coronavirus, nessun guarito da ieri a oggi. Sono 3.339 le persone che fino ad oggi hanno avuto la malattia.

Schizzano di nuovo in alto i contagi per Coronavirus in Italia: secondo i dati del ministero della Salute nelle ultime 24 ore si sono registrati 384 nuovi casi (ieri erano stati 190), per un totale di 248.803. Le vittime in un giorno sono invece 10, il doppio di ieri. Il totale dei morti dall’inizio dell’emergenza è di 35.181. Solo una regione senza nuovi casi, la Valle d’Aosta. Tamponi in aumento, 56.451.

Sale ancora il numero dei ricoverati con sintomi per coronavirus: sono 3 in più rispetto a ieri per un totale di 764. Invariato per il terzo giorno di fila il numero dei pazienti in terapia intensiva, che sono 41. In isolamento domiciliare ci sono invece 11.841 persone (161 più di ieri); gli attualmente positivi sono 12.646 (164 più di ieri). I guariti o dimessi sono complessivamente 200.976 (210 più di ieri).

