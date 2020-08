Coronavirus, contagi stabili in Sicilia (+29) mentre in Italia tornano ad aumentare i casi

Sono 29 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, che non registra però alcun decesso. È quanto si evince dalla lettura del bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute domenica 9 agosto. In totale i casi registrati da inizio epidemia salgono a quota 3.453 e le vittime restano 284.

Sale a 2.749 (+6) il numero dei guariti, ma gli attualmente positivi salgono a 420 (+23). Aumenta a 39 il numero di pazienti ricoverati (+2), uno in più in terapia intensiva (5). Le persone in isolamento domiciliare sono 376 (+20).

In Italia tornano a salire i contagi: oggi 463 casi mentre le vittime delle ultime 24 ore sono due, numero di vittime al minimo storico dall’inizio dell’epidemia. In dato che non si registrava dal febbraio scorso. Ieri erano stati segnalati dal bollettino 13 morti.

Gli attuali positivi ammontano a 13.263, con un aumento di 310 rispetto a ieri. Di questi, 45 si trovano in terapia intensiva (+2) e 763 sono ricoverati con sintomi (-8). Il totale dei deceduti sale a 35.205, mentre il totale dei dimessi e guariti sale a 202.098, con un aumento di 151.

