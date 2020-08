Paura al Duomo di Milano, 26enne sequestra un vigilante e gli punta un coltello alla gola: arrestato

Un uomo ha preso in ostaggio una guardia giurata dopo essersi introdotto nel Duomo di Milano. Secondo le prime informazioni diffuse dalla Questura lo avrebbe tenuto per alcuni minuti sotto la minaccia di un coltello. Subito sono intervenuti gli agenti di guardia e poco dopo, a seguito della mediazione di un funzionario di polizia, ha abbandonato l’arma e lasciato l’ostaggio facendosi arrestare.

È un 26enne di origini egiziane. A quanto si è appreso, era stato arrestato in passato per una rapina all’aeroporto di Malpensa. Parla bene l’italiano e ha vissuto a Baranzate (Milano). Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era stato poco prima trovato seduto sulle scale del Duomo, ma un attimo prima che la pattuglia a piedi si apprestasse a chiedergli i documenti si è alzato fuggendo dentro la cattedrale.

Subito inseguito, si sarebbe nascosto nei pressi dell’altare dove è stato notato da una guardia giurata di un istituto di vigilanza che lavora per la Fabbrica del Duomo. Quando il vigilante si è avvicinato, però, è stato preso alla sprovvista dallo sconosciuto, che ha estratto il coltello, glielo ha puntato alla gola e lo ha fatto inginocchiare.

Nel frattempo sono giunti agenti, militari e funzionari della Polizia di Stato, che hanno cominciato a parlargli per convincerlo a lasciare andare l’ostaggio. Pochi interminabili minuti, al termine dei quali è bastata una sua distrazione e gli agenti lo hanno disarmato e immobilizzato.

Portato in questura per le procedure di identificazione, avrebbe riferito di essere di origine egiziana ma di essere nato a Londra: tutte informazioni che ora dovranno essere verificate con accertamenti sulle sue impronte digitali. Il coltello è stato sequestrato. La guardia giurata non ha riportato lesioni particolari. Il 118 è intervenuto alle 13.12, ma non è stato necessario il trasporto dell’ostaggio al pronto soccorso.

