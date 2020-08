Coronavirus, bollettino del 20 agosto: in Sicilia 37 nuovi casi. Boom in Italia: +845

Trentasette casi di coronavirus in più in Sicilia, dove attualmente i contagiati sono 790: 41 ricoverati con sintomi, 8 in terapia intensiva e 741 in isolamento domiciliari. Ieri l’aumento era stato di 45 unità. Sono 3.785 i casi totali, 2.799 i dimessi guariti. Restano 286 i deceduti. Registrato un incremento dei tamponi pari a 2.982.

Si tratta di 10 casi a Palermo 10, a Ragusa 9, a Catania e Messina 7, a Siracusa 4.

Prosegue l’impennata di contagi per il Covid in Italia. Sono 845 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore: 203 in più rispetto ai 642 del giorno precedente. Sei i morti a fronte dei 7 registrati mercoledì per un totale di 35.418 decessi. In crescita anche i tamponi: 77mila, circa 6mila in più di ieri. In Veneto (+159), Lombardia (+154) e Lazio (+115) i maggiori incrementi di contagiati. Questi i dati del ministero della Salute.

Il numero di casi totali sale a 256.118, quello dei morti è di 35.418. Il numero di guariti dimessi è ora di 204.686, mentre quello degli attuali positivi è pari a 16.014. Nel dettaglio, i positivi sono gli 883 ricoverati con sintomi (+17 su ieri), i 66 (stesso numero di ieri) in terapia intensiva e i 15.063 (+135) in isolamento domiciliare.

