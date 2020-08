Coronavirus, il bollettino del 23 agosto: 35 nuovi casi in Sicilia, contagi in risalita in Italia

Sono 35 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattr'ore. Il numero degli attualmente positivi si attesta a quota 903, mentre sono 50 i ricoverati con sintomi e 10 quelli in terapia intensiva. Dati quindi in aumento rispetto a ieri con 843 positivi in isolamento domiciliare (11 in più rispetto a ieri).

Salgono quindi a 4002 i casi totali dall'inizio della pandemia con 2.813 i guariti (sei in più rispetto ai ieri). Nessun nuovo decesso registrato oggi.

Il Coronavirus in Italia

Non si ferma la crescita dei contagi per il Covid in Italia: sono 1.210 (contro il 1.071 di ieri) i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Sono 7 i morti, in crescita rispetto ai 3 di ieri ma in calo a fronte dei 9 registrati venerdì. Questi i dati del ministero della Salute.

Sono 47 i ricoverati in più con sintomi covid in Italia (per un totale di 971) con un incremento di 5 persone in terapia intensiva (69) rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono in 17.398 (+883). Sono i dati forniti dal ministero della Salute che riportano anche i tamponi effettuati, circa 67 mila, 10 mila in meno di ieri.

