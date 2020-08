Briatore positivo al Coronavirus, il video con Berlusconi senza mascherina

Sono ore delicate per Flavio Briatore, risultato positivo al Coronavirus e ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano.

L'imprenditore 70enne aveva però postato sul suo profilo Instagram un video della visita a Silvio Berlusconi avvenuta qualche giorno fa. Nessuno dei due indossava la mascherina.

"Visita ad un amico speciale" recita la didascalia del post sui social. Il video ritrae i due vicini e senza mascherina. "Sono venuto a trovare il mio amico presidente: gli voglio tanto bene e lo trovo in forma. Bravo Silvio", dice Briatore. I due non hanno quindi rispettato le norme di sicurezza per prevenire la diffusione del contagio da coronavirs, come il distanziamento di almeno un metro e l'uso della mascherina.

