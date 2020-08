Flavio Briatore ha il coronavirus, è ricoverato a Milano

Flavio Briatore è ricoverato dopo aver contratto il coronavirus all’ospedale San Raffaele di Milano. Briatore, 70 anni, si trova in un reparto non di terapia intensiva. E’ quanto hanno detto all’ANSA fonti vicine all’imprenditore. Sono più di 50 i positivi trovati al Billionaire, il suo locale in Sardegna.

Briatore è arrivato ieri all’ospedale San Raffaele di Milano dove è stato ricoverato nel reparto solventi con sintomi da polmonite. E’ stata effettuata una tac ed è stato sottoposto al tampone ed

è risultato positivo al Coronavirus.

Intanto, sono 52 i nuovi positivi al Coronavirus al Billionaire, il locale di Flavio Briatore chiuso il 17 agosto dopo una violenta polemica col sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda 'colpevole' di aver disposto la chiusura delle discoteche entro mezzanotte. Tutti fanno parte del personale.

I primi sei si erano registrati nei giorni scorsi: tutti sono stati messi in isolamento per poi effettuare i tamponi. I test processati dall’Unità di crisi del Nord Sardegna e anche nei laboratori di Cagliari hanno fornito il responso che porta a circa 60 il totale. Nel frattempo è arrivata la notizia della chiusure della famosa discoteca 'Sottovento' di Porto Cervo: anche qui un positivo tra i lavoratori del locale.

