Coronavirus, bollettino del 29 agosto: in Sicilia altri 29 casi, contagi stabili in Italia con quasi 100 mila tamponi

Sono 29 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, in calo dunque rispetto agli ultimi giorni. Salgono così a 4.257 i casi totali registrati sull'isola dall'inizio dell'epidemia: gli attuali positivi sono 1.084 (+26), altri tre i guariti per un totale di 2.887. Non si registrano altre vittime, il cui numero è fermo a 286.

Per quanto riguarda i dati ospedalieri sono 70 le persone ricoverate in regime ordinario (+1 rispetto a ieri). Aumenta di una unità anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva: sono 10 in tutto. Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: 6 a Palermo, 5 a Messina e Ragusa, 3 a Catania, Agrigento e Trapani e 2 a Siracusa ed Enna.

Stabile il numero dei contagi in Italia: oggi si registrano 1.444 nuovi casi contro i 1.462 di ieri. Sono dunque 266.853 le persone colpite da Covid-19 dall’inizio dell’epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute.

L’unico decesso delle ultime 24 ore si è registrato in Veneto. Ieri erano stati 9. Il totale delle vittime è di 35.473. Il numero totale di attualmente positivi è di 24.156, con un incremento di 1.121 rispetto al 27 agosto. Tra gli attualmente positivi, sono 79 (+5) in cura presso le terapie intensive. 1.168 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 10 pazienti rispetto al 27 agosto. 21.909 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 207.224, con un incremento di 322 persone rispetto a ieri. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 99.108 per un totale di 8.509.618.

