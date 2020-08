Coronavirus, il bollettino del 30 agosto: frenano i contagi in Italia, in Sicilia 34 nuovi casi

Sono 268.218 i casi totali di Coronavirus registrati in Italia secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute. L’incremento nelle ultime 24 ore è stato di 1.365 contagi, con una frenata rispetto al dato dei 1.444 contagi di ieri. Quattro le persone decedute: in totale i decessi dall’inizio dell’epidemia sono stati 35.477. Sono 208.536 i guariti mentre 86 le persone in terapia intensiva (ieri erano 79).

Dei nuovi casi, 270 sono stati registrati in Campania e 235 della Lombardia. La Sardegna registra 22 nuovi casi, in netto calo rispetto ai 70 di ieri. Delle quattro vittime nelle ultime 24 ore, 3 sono state registrate in Lombardia e una in Piemonte.

Ancora molto alto il numero dei tamponi effettuati, 81.723. Erano stato 99.108, ma la Regione Basilicata comunica che il numero dei tamponi e dei casi testati di oggi sarà comunicato insieme ai dati di domani.

Sono 34 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: 5 in più rispetto a ieri. Cinque sono migranti e cinque sono dei mediatori culturali del centro di Pietraperzia. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute.

Attualmente ci sono 1.114 positivi di cui 68 ricoverati in ospedale (-2), 10 in terapia intensiva e 1036 in isolamento domiciliare, per un totale di 4291 casi dall'inizio dell'epidemia. I guariti salgono a 2.891 (+4). Rimane fermo il dato dei decessi: 286.

© Riproduzione riservata