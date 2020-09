Coronavirus, bollettino del 2 settembre: in Sicilia 83 casi (26 sono migranti), in Italia risale la curva ma con più di 100 mila tamponi

Sono 83 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: di questi, 26 riguardano migranti. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute.

Attualmente ci sono 1.152 positivi di cui 76 ricoverati in ospedale (+5), 12 in terapia intensiva (+2) e 1139 in isolamento domiciliare, per un totale di 443 casi dall'inizio dell'epidemia. I guariti salgono a 2.919 (+8). Record di tamponi in un solo giorno: oltre 5000.

Sono 271.515 i casi totali di coronavirus in Italia: i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.326, in aumento rispetto al +978 di ieri ma a fronte di un numero record di tamponi (102.959, che porta il totale a 8.828.868).

Dei nuovi casi registrati, 237 (il 17,8%) riguardano la Lombardia (ieri erano 242), 163 il Veneto (97 ieri), 130 il Lazio (125 ieri); in Sardegna i nuovi casi sono 73 (50 ieri), il Molise è la sola regione senza nuovi contagi. Dei sei morti, 2 sono stati registrati in Lombardia, uno in Piemonte, uno in Veneto, uno in Friuli Venezia Giulia e uno in Sardegna.

Sale a 109 (+2 rispetto ai ieri) il numero dei malati ricoverati in terapia intensiva. E si sta tornando quindi ai livelli della seconda metà del luglio scorso. Secondo il bollettino del ministero della salute sono 1.437 i ricoverati con sintomi (+57 rispetto a ieri) e 26.271 i pazienti in isolamento domiciliare. In tutto, le infezioni attualmente in corso riguardano 27.817 persone (+1.063).

© Riproduzione riservata