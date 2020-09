Coronavirus, bollettino del 4 settembre: record di contagi in Italia (+1733), in Sicilia 78 nuovi casi

È di 11 morti e 1.733 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il Coronavirus. Numeri in crescita rispetto a ieri, quando si erano registrati 1.397 positivi e 10 decessi. Per i nuovi casi è record: non si aveva un risultato analogo dal 2 maggio.

È boom anche di tamponi, oltre 113 mila (+ 21 mila rispetto a ieri). Anche i guariti sono aumentati, a 537 (ieri erano stati 289) Questi i dati del ministero della Salute. Il numero di ricoverati con sintomi sale a 1.607 (+102 su ieri), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva sale di un’unità, a 121.

In isolamento domiciliare sono in 28.371 8+81 su ieri); il totale di attualmente positivi è pari a 30.099 (+184). Il totale di dimessi e guariti è ora di 209.027. Il numero di casi totali dall’inizio dell’epidemia in Italia è pari a 274.644. Significativo l’incremento di tamponi: 20.286, portando il totale a 9.034.743, di cui 5.414.708 testati.

Crescono i contagi anche in Sicilia con 78 nuove positività in più rispetto a ieri di cui 6 migranti (4 a Pozzallo e 2 a Siracusa). I ricoveri salgono a 98 con 11 persone ricoverate in terapia intensiva. In totale i positivi sono 1284 con 2993 guariti/dimessi e 4565 casi totali. 4241 tamponi eseguiti.

