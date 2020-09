Berlusconi ricoverato per Covid, Zangrillo: "Condizioni stabili, cauto ottimismo"

Sono «stabili» le condizioni cliniche del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano per una polmonite bilaterale causata dal coronavirus. La seconda notte è stata più tranquilla e «il quadro respiratorio e quello clinico confermano un decorso regolare e atteso, che induce quindi a un cauto ma ragionevole ottimismo».

Lo ha reso noto il suo medico personale, Alberto Zangrillo, responsabile dell’U.O. di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. Segnali incoraggianti che non placano le polemiche scoppiate ieri e continuate oggi sulla caccia all’untore, su chi abbia infettato l’ex premier.

Tanto che la figlia, Marina Berlusconi è intervenuta, con una nota, per chiedere «più rispetto» e di smetterla con le illazioni su chi e dove abbia contagiato il padre. «Credo - dice - che la malattia di mio padre, come quella di qualunque altro essere umano, meriterebbe ben maggiore rispetto, discrezione e attenzione alla verità di quanto non legga e non ascolti in questi giorni. Giorni segnati dalla ossessiva ricerca di conflitti che non esistono e da una caccia al 'colpevole' che lascia davvero sconcertati».

«Per quanto mi riguarda, mi vedo attribuiti non solo pensieri che non ho mai avuto e accuse che non mi sono mai sognata di formulare - sottolinea la presidente di Fininvest -, ma addirittura parole e giudizi che non avrei mai avuto motivo di pronunciare. Sarò un’ingenua, ma non riesco a rassegnarmi nel vedere così calpestati i sentimenti di familiari, amici veri, collaboratori leali. Oltre, naturalmente, all’impegno dei medici che stanno seguendo come sempre mio padre con grande professionalità e umanità e che ci tengo ancora una volta a ringraziare».

