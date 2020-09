Coronavirus, bollettino del 5 settembre: boom di contagi in Sicilia, sono 114 e c'è anche una vittima. In Italia nuovi casi stabili, 16 morti

Boom di nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 114 casi, 36 in più rispetto alla giornata di ieri. Lo si legge nel bollettino del ministero della Salute. Di questi, 10 sono migranti positivi ospitati nella nave "Allegra" a Trapani. Questa la suddivisione per province dei nuovi contagiati: 45 a Palermo, 37 a Trapani, 14 a Catania, 11 a Messina, 3 ad Enna, 2 a Caltanissetta e Ragusa.

Sono 88 le persone ricoverate in ospedale, 12 in terapia intensiva (+1), raggiunta quindi quota 100 per quanto riguarda gli ospedalizzati. Sono 1243 le persone in isolamento domiciliare; in totale, dall'inizio della pandemia sono 4.679 i casi registrati in Sicilia. Buone notizie sul fronte guariti: oggi sono 54, per un totale di 3047. Un decesso, in realtà avvenuto ieri, nel Ragusano, fa salire le vittime a 289.

Lieve calo oggi del numero di nuovi casi positivi di Coronavirus in Italia: sono 1.695 contro i 1.733 di ieri, quindi meno 38. Il totale di casi dall’inizio dell’epidemia è ora di 276.338. Sale anche il numero di decessi: sono 16 rispetto a ieri (+5), portando il totale a 35.534.

Il numero di ricoverati con sintomi sale a 1.620 (+13 su ieri), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva resta fermo a 121. In isolamento domiciliare sono in 29.453 (+1.082 su ieri); il totale di attualmente positivi è pari a 31.194 (+1.015). Il totale di dimessi e guariti è di 209.610 (+583). Il numero di casi totali dall’inizio dell’epidemia in Italia è pari a 276.338.

Da registrare che la Regione Abruzzo segnala che dal totale dei positivi è stato sottratto 1 caso precedentemente conteggiato 2 volte; la Regione Calabria segnala che dei 19 positivi di oggi, 6 sono migranti. I decessi sono stati registrati in Lombardia (1), Piemonte (1), Emilia Romagna (1), Veneto (4), Lazio (1), Liguria (1), Campania (1), Puglia (2), Sicilia (1), Sardegna (1), Umbria (1), Calabria (1). L’incremento di tamponi è di 107.658, portando il totale a 9.142.401, di cui 5.484.345 testati.

