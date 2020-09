Coronavirus, bollettino del 6 settembre: calo dei contagi in Italia, in Sicilia 37 nuovi casi e guariti in aumento

Netto calo del numero di nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia: si passa dai 114 di ieri ai 37 di oggi, ma con un numero di tamponi dimezzato (da 5.300 a 2.700). Diventano così 4.716 i casi totali riscontrati sull'isola dall'inizio dell'epidemia.

Buone notizie sul fronte guariti: oggi sono 46, per un totale di 3.093 e dopo giorni di rialzi tornano a calare gli attuali positivi che diventano 1.334 (-9 rispetto a ieri). A livello ospedaliero si contano meno ricoveri in regime ordinario (86, due in meno rispetto a ieri) ma un paziente in più in terapia intensiva (13). Sono 1.235 le persone in isolamento domiciliare.

Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: 7 a Ragusa, 6 a Palermo e Siracusa, 5 ad Agrigento, Trapani e Catania e 3 a Messina. Otto dei nuovi positivi sono migranti.

Nuovo calo oggi del numero di nuovi casi positivi in Italia: sono 1.297 contro i 1.695 di ieri, quindi meno 398. Il totale di casi dall’inizio dell’epidemia è ora di 277.634. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 7 decessi (ieri erano stati 16). Il totale delle vittime sale così a 35.541.

Il numero di ricoverati con sintomi sale a 1.683 (+63 su ieri), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva cresce di 12 unità e si attesta a 133. In isolamento domiciliare sono in 30.262: il totale degli attualmente positivi è dunque pari a 32.078 (+884 rispetto a ieri). Il totale di dimessi e guariti è di 210.015 (+405).

I decessi sono stati registrati in Lombardia (3), Liguria (2) e poi in Puglia e nel Lazio. La Valle d’Aosta è l’unica regione Covid free. Dei casi nuovi di positività 198 sono stati registrati in Lombardia e 179 in Veneto. L’incremento di tamponi processati è di 76.856 portando il totale a 9.219.257.

