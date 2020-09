Coronavirus, il bollettino delo 7 settembre: risalgono i casi in Sicilia (+49). In Italia contagi in calo

Sono 49 i nuovi positivi al coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, ben 12 in più rispetto alla giornata di ieri. Quindici positivi sono migranti all'interno dell'hotspot di Lampedusa. Attualmente ci sono 101 persone ricoverate in ospedale, 13 in terapia intensiva, 1.265 in isolamento domiciliare per un totale di 1379 positivi.

Sono 1.108 i nuovi casi di Covid rilevati oggi in Italia, in calo rispetto a ieri (1.297). Il totale sale a 278.784. In crescita invece il numero dei decessi, 12 oggi contro gli 8 di ieri, per un totale di 35.553. i guariti nelle 24 ore sono 223 (ieri 406), 210.238 in tutto. Il numero delle persone attualmente positive sale di 915 unità e arriva a 32.993. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi nelle 24 ore è la Campania con 218 positivi, seguita dal Lazio con 159 e dall’Emilia Romagna con 132, mentre la Lombardia e il Veneto rallentano con rispettivamente 109 e 69 nuove positività. In ogni caso il calo di oggi, come ogni lunedì, è legato anche al ridotto numero di tamponi: 52.553 (ieri 76.865), meno della metà rispetto agli oltre 100mila tamponi giornalieri della scorsa settimana.

Continuano ad aumentare i ricoveri: quelli in regime ordinario sono 1.719, 36 in più di ieri, mentre le terapie intensive salgono di 9 unità e arrivano a 142. Le persone in isolamento domiciliare sono 31.132.

