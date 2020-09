Omicidio Willy, i Bianchi e Pincarelli restano in carcere: Belleggia va ai domiciliari

Restano in carcere tre degli arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso in una rissa la notte tra sabato e domenica a Colleferro, mentre una quarta va ai domiciliari. Il gip di Velletri ha convalidato l'arresto per concorso in omicidio preterintenzionale per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia.

L'accusa per i 4 resta quella di omicidio preterintenzionale. Ad ottenere la detenzione domiciliare è stato Belleggia che nell'interrogatorio di garanzia avrebbe detto di avere visto uno dei fratelli Bianchi colpire Willy.

Il Comune di Paliano, insieme ai ragazzi del paese, ha organizzato per oggi una fiaccolata in ricordo di Willy. L’appuntamento è alle 21 in piazza XVII Martiri, al municipio. È obbligatorio l’uso della mascherina. A renderlo noto è il sindaco Domenico Alfieri.

