Coronavirus, il bollettino del 10 settembre: impennata di casi in Sicilia (+106), quasi 1600 nuovi contagi in Italia

Risalgono i casi di Coronavirus in Italia: sono 1.597 i nuovi positivi oggi, contro i 1.434 di ieri. In lieve calo i tamponi processati: 94.186 contro i 95.990 di 24 ore fa. Il numero totale dei casi sale a 283.180. Scende il numero dei decessi, 10 oggi contro i 14 di ieri, per un totale di 35.587. I guariti sono 613 (ieri 471), e sono 211.885 in tutto.

Stesso trend in crescita anche in Sicilia, dove si registrano 106 nuovi positivi in più rispetto a ieri a fronte di 4607 tamponi eseguiti su un totale di 389.738 da inizio pandemia . Aumentano i ricoveri totali (+6) e quelli in terapia intensiva (+3). Il totale delle persone attualmente positive in Sicilia arriva a 1.603 (+76), mentre anche oggi non sono stati registrati decessi, quinto giorno consecutivo senza vittime.

I casi totali da inizio pandemia, invece, passano a 5.032. Le persone al momento ricoverate con sintomi, in regione, sono 108, di cui 18 in terapia intensiva, mentre sono 1.477 li soggetti in isolamento domiciliare. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 3.140. Dei nuovi casi: 22 sono nella provincia di Catania, 17 a Trapani, 39 a Palermo, 5 a Messina, 2 a Siracusa, 5 a Ragusa, 3 a Enna, 11 ad Agrigento e 2 in provincia di Caltanissetta.

