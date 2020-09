Tragedia nel Padovano, bimba di un anno e mezzo investita e uccisa dal nonno

Una bimba di un anno e mezzo è stata investita e uccisa oggi dal nonno che a bordo della sua auto stava facendo retromarcia. Il fatto è accaduto al Ponso, in provincia di Padova, nel cortile dell’abitazione della. famiglia. I carabinieri, giunti sul posto, stanno ricostruendo la dinamica della tragedia.

Il nonno della piccola, un 55enne, originario del Marocco, è stato denunciato dai carabinieri per omicidio colposo. Non si sarebbe accorto della presenza della bimba dietro l’auto, una Volkswagen Passat, mentre faceva retromarcia nel cortile della casa di famiglia, in via Palazzi, a Ponso. La nipote è deceduta all’istante. Il veicolo è stato posto sotto sequestro.

