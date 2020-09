Coronavirus, bollettino del 17 settembre: 96 nuovi casi in Sicilia, non si ferma l'aumento dei ricoveri

Sono 96 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia riscontrati nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri però non si registrano nuovi decessi e il numero dei ricoverati in terapia intensiva cala di due unità (14 in tutto), aumenta però il numero di ricoveri in regime ordinario: sono 173, 18 in più rispetto a mercoledì.

Aumenta il numero dei guariti (+41) per un totale di 3231, gli attuali positivi sono 2043 (+55) mentre sono 1856 (+39) le persone in isolamento domiciliare. Questa la suddivisione per provincia dei nuovi contagi: 26 a Palermo, 24 a Trapani, 15 a Catania, 9 a Siracusa, 8 a Messina e Agrigento, 4 a Ragusa e 2 ad Enna.

Sale ancora la curva epidemica in Italia: sono 1.585 i nuovi casi oggi, contro i 1.452 di ieri, ma in parallelo cresce anche il numero dei tamponi processati che sono stati 101.773 (ieri 100.607). Lieve aumento dei decessi giornalieri, 13 contro i 12 di ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Le regioni che fanno segnare più contagi sono Lombardia (281), Campania (195) e Lazio (181), e nessuna ha zero casi. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia sale così a 293.025. Segnalano decessi nelle 24 ore Liguria e Campania con 3, Lazio con 2, e Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Umbria con 1.

Il totale delle vittime sale a 35.658. I guariti sono 689 (ieri 620), per un totale di 215.954. Sale di altre 881 unità il numero degli attualmente positivi (ieri l’aumento era stato di 820), e sono in tutto 41.413. E salgono anche i ricoveri: quelli in regime ordinario sono 63 in più (2.348 in tutto), mentre le terapie intensive crescono di 5 unità, 212 in totale. Le persone in isolamento domiciliare sono 38.853, 813 più di ieri.

