Coronavirus, bollettino del 24 settembre: 125 i casi in Sicilia, c'è una nuova vittima. In Italia 1.786 contagi ma record di tamponi

In aumento i casi di Coronavirus in Sicilia: sono 125 quelli rilevati oggi, due sono migranti ospiti presso l'hotspot di Lampedusa. Sono stati eseguiti 5169 tamponi, contro gli oltre 6000 di ieri. Aumenta il numero delle vittime, che diventano 304 da inizio pandemia: l'ultima è una 90enne di Salemi.

Attualmente sono 2461 i positivi di cui 237 ricoverati in ospedale, 16 in terapia intensiva e 2208 in isolamento domiciliare. Cresce anche il numero dei guariti, + 75 rispetto alla giornata di ieri (3594 in tutto). Questa la suddivisione dei nuovi contagi per provincia: 56 a Palermo, 31 a Catania, 17 a Trapani, 6 a Messina, 5 ad Agrigento e Caltanissetta, 3 a Siracusa e 2 ad Enna.

Nuovi casi Covid in aumento in Italia: 1.786 positivi oggi contro i 1.640 di ieri, ma con quasi 5mila tamponi in più (oggi 108.019). Il totale dall’inizio dell’epidemia sale a 304.323. In aumento anche i decessi, 23 oggi (rispetto ai 20 di ieri), per un totale di 35.781. Continua a crescere anche il numero dei guariti, 1097 nelle 24 ore (ieri 995), che sono in tutto 221.762.

A trainare la crescita dei contagi è oggi il Veneto con 248 casi giornalieri, seguito da Lazio (230) e Lombardia (229). Anche oggi come ieri non c'è nessuna regione a zero casi. Il numero delle persone attualmente positive cresce di altre 666 unità (ieri 625), per un totale di 46.780.

Ancora in crescita i ricoveri: quelli in regime ordinario salgono di 73 unità (ieri 54) e sono 2.731, mentre le terapie intensive aumentano di 2 unità (ieri erano 5), e arrivano a 246 totali. I pazienti in isolamento domiciliare sono 43.803, 591 in più di ieri.

