Coronavirus, il bollettino del 26 settembre: 110 nuovi casi in Sicilia. Lieve calo in Italia

Sono 110 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 2583 i contagiati, 268 ricoverati in ospedale, 13 dei quali in terapia intensiva e 255 in regime di ricovero ordinario; 2.315 in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 5.330. Non ci sono nuove vittime il totale dei decessi resta a 306 dall’inizio dell’epidemia nell’isola.

I guariti sono 57. Sul fronte della distribuzione fra province Trapani ha 45 casi per lo più riferibili al cluster di Salemi. Poi ci sono Catania con 24 casi, Palermo con 23, Agrigento con 7, Siracusa con 4, Caltanissetta con 3, Messina con 2 , Ragusa con 2.

In lieve calo la curva epidemica in Italia: 1.869 casi oggi, contro i 1.912 di ieri, ma con meno tamponi (104.387, circa 3mila meno di ieri). Il totale delle persone colpite da Covid sale così a 308.104. In diminuzione anche i decessi, 17 (ieri 20, giovedì erano 23), per un totale di 35.818. I guariti nelle 24 ore sono 977 (contro i 954 di ieri), e sono in tutto 223.693. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi nelle ultime 24 ore è la Campania (+274), seguita dalla Lombardia (+256), il Lazio (+219) e il Veneto (+216). Nessuna regione a zero contagi, l’unica con un aumento a una cifra è il Molise (+5). A segnalare decessi sono Lombardia (4), Puglia (3), Liguria (2), Lazio (2), Calabria (2) e uno ciascuna Piemonte, Veneto, Toscana e Campania. Il numero delle persone attualmente malate sale di altre 875 unità (ieri 938), per un totale che arriva a 48.593.

Crescita contenuta dei ricoveri: quelli in regime ordinario salgono di 9 unità, e sono 2.746, mentre le terapie intensive aumentano di 3, 247 in tutto. Le persone in isolamento domiciliare sono 45.600, 863 più di ieri.

