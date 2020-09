Coronavirus, bollettino del 29 settembre: boom di contagi in Sicilia (163) ma aumentano anche i guariti

Boom di contagi in Sicilia. Ben 163 i nuovi casi che fanno salire il numero degli attuali positivi a 2.787: 293 i ricoverati con sintomi, 16 in terapia intensiva (+1) e 2.478 in isolamento domiciliare. Sono 310 i deceduti, uno in più di ieri. Inoltre, ammontano a 6.948 i casi totali, 3.851 i dimessi guariti (oggi ben 118), con un incremento dei tamponi effettuati pari a 6.115.

La Regione segnala che dei nuovi positivi, 2 sono migranti dell’hotspot di Lampedusa. Questa la suddivisione per province dei nuovi casi: 92 a Palermo, 24 a Catania e Siracusa, 12 a Trapani, 5 a Messina, 4 a Caltanissetta, uno a Ragusa ed Agrigento. Nessun nuovo contagio nella provincia di Enna.

In crescita i nuovi contagi da Coronavirus in Italia. 1.648 nuovi casi oggi, contro i 1.494 di ieri, ma con molti più tamponi: 90.185 oggi, quasi 40mila in più. Il totale dei casi sale così a 313.011. Aumentano anche i decessi, 24 oggi (ieri 16), per un totale di 35.875. Impennata dei guariti, ben 1.316 (ieri 773), e sono ora 226.506.

I pazienti in terapia intensiva aumentano di altre 7 unità arrivando a 271, i ricoverati con sintomi di 71 unità e sono ora 3.048. In isolamento domiciliare ci sono attualmente 47.311 persone (+229), i positivi sono 50.630 (+307). I dimessi e guariti sono 226.506, aumentando di 1.316 unità.

