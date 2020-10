Coronavirus, 128 i nuovi casi in Sicilia e due vittime. In Italia contagi in calo

Sono 128 (+43 rispetto a ieri) i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, a fronte di 2.656 tamponi effettuati, su un totale di 508.826 da inizio emergenza. Il totale dei positivi da inizio emergenza arriva dunque a 7.809. Nelle ultime 24 ore ci sono stati anche due decessi, che portano il numero delle vittime complessive 321. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile di lunedì 5 ottobre. Le persone ricoverate con sintomi, nell’isola, sono 361 (+32), 28 (+4) in terapia intensiva, mentre sono 2.969 i soggetti in isolamento domiciliare. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 4.130 (+15).

In calo, come ogni lunedì, il numero di nuovi contagi in Italia: sono 2.257 oggi contro i 2.578 di ieri, ma con 60.241 tamponi, oltre 32mila in meno di ieri. Il totale dei casi sale a 327.586. Lieve calo anche dei decessi, oggi 16 (ieri erano 18), per un totale che supera quota 36mila, arrivando a 36.002. In forte crescita i ricoveri: 200 in più in regime ordinario (ieri +82), il cui totale balza così a 3.487, mentre le terapie intensive sono 20 in più (ieri +6), e sono 323 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi nelle 24 ore è anche oggi la Campania (+431), seguita da Lombardia (+251), Lazio (+248) e Veneto (+230). Nessuna regione a zero casi, quella che fa meglio (e l’unica con incremento a una cifra) è il Molise, +2.

I guariti giornalieri sono 767 (ieri 697), per un totale di 232.681. Il numero degli attualmente positivi aumenta di altre 1.474 unità (ieri 1.863), e sono 58.903 in tutto. I pazienti in isolamento domiciliare sono 55.093, 1.254 più di ieri.

