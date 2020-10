Traffico di cocaina dal Sud America alla Calabria, settanta indagati: i nomi

Sono gli atti scaturiti dal processo Meta, messo a punto dalla Procura distrettuale di Reggio Calabria, arricchiti da altri faldoni tirati fuori dai cassetti della Dda di Catanzaro ad essere stati notificati a ben 70 indagati coinvolti in un colossale traffico di cocaina tra la Calabria ed il Sud America.

L'avviso di conclusione indagini è stato notificato a Giuseppe Antonio Accorinti (cl. 59) di Zungri; Francesco Barbieri ('88) di San Calogero; Rocco Bellocco ('89) di Rosarno; Nunzia Berardino ('64) di Valenzano; Giovanni Calia ('51) di Altamura; Antonio Campisi ('91) di Nicotera; Nicolò Cataldo ('75); Giuseppe Corsini ('50) Montecchio; Antonio Costantino ('48) di Lugano; Francesco Criaco ('55) di Montecchio Maggiore; Pasquale Criaco ('64) di Africo; Alfonso Cuturello ('88) di Taurianova; Roberto Cuturello ('67) di Limbadi; Salvatore Cuturello ('70) di Nicotera; Salvatore Daniele ('76) di di Napoli; Antonio Della Rocca ('79) di Vibo; Giorgio Demasi ('52) Voghera; Rocco Demasi ('54) di Gioiosa Jonica); Nicola Vittorio Drommi ('89) di Nicotera; Giuseppe Fortuna ('84) di Vibo; Antonio Franzè (‘79) di Vibo; Giuseppe Galati ('71) di S. Calogero; Michele Galati ('89) di Mileto; Giorgio Galiano ('75) di Vibo; Domenico Gasparro ('83) di S. Calogero; Antonio Gerace ('80) di S. Calogero; Sebastiano Giampaolo ('64) di San Luca. Avviso di conclusione indagine anche per Cataldo Girasoli ('75) di Bitonto; Antonio Grillo ('78) di S. Calogero; Francesco Grillo ('72) di Vibo; Giuseppe Grillo ('81); Giuseppe Iannello ('89) di S. Calogero; Italo Iannello ('91) di S. Calogero; Rocco Jiritano ('63) di Gioiosa Jonica; Carlos Alvarez ('67) nazionalità spagnola; Jose Benjamin Locheo Del Rio ('70) nazionalità messicana; Nunzio Mallardi ('68) di Santeramo in Colle (Ba); Pasqualino Malvaso ('75) di Rosarno; Antonio Mancuso ('83) di Limbadi; Pantaleone Mancuso ('61) di Nicotera; Pantaleone Mancuso ('61) di Nicotera; Antonio Marte ('54) di Bologna; Leonardo Marte ('59) di Bologna; Bruno Mascitelli ('64) di Sant'Angelo dei Lombardi; Angelo Mercuri ('68) di S. Calogero; Annunziato Mercuri ('71); Biagio Milano ('72) di S. Calogero; Pastor Diego Moreno ('77) nazionalità spagnola; Giuseppe Nirta ('72) di Casignana (Rc); Filippo Paolì ('80) di San Gregorio d'Ippona; Joao Francisco Pelantir ('71) nazionalità brasiliana; Sebastiano Pelle ('61) di San Luca; Alessandro Pugliese ('77) di Briatico; Giuseppe Pugliese ('54) di Briatico; Vincenzo Pugliese ('76) di Briatico; Francesco Ritano ('80) di Guardavalle; Nicola Rizzo ('70) di Vibo; Ambrogio Sansone ('52) di Camporgnago; Antonio Scalia ('78) di San Luca; Giuseppe Simonelli ('79) di Tropea; Francesco Stilo ('67) di Nicotera; Giuseppe Topia ('81) di Ionadi; Mario Ursini ('50) di Gioiosa Ionica; Francesco Ventrici ('72) di S. Calogero; Eugenio Salvatore Villa ('42) di Besana in Brinza; Massimo Vita ('84) di Vena (Vibo); Giuseppe Vitale ('77) di Guardavalle; Xuezhen Wang ('64) Repubblica Popolare Cinese; Baolan Wei ('65) di Massanzago e Claudio Zippilli ('64) di S. Calogero.

