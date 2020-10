Berlusconi guarito dal Coronavirus, negativi entrambi i tamponi

Silvio Berlusconi è negativo al coronavirus. Il leader di Forza Italia si è infatti sottoposto a «test negativi», però è e resta in convalescenza.

Non parteciperà alla cerimonia in chiesa a Milano per il matrimonio del figlio Luigi con Federica Fumagalli, ma secondo quanto si apprende è probabile che faccia un rapido passaggio per gli auguri agli sposi durante la cena strettamente famigliare che si terrà nella tenuta di famiglia a Macherio, in Brianza.

Già il 29 settembre scorso Adriano Galliani, in occasione di una partita del Monza, aveva riferito di un primo tampone negativo, notizia poi non seguita da conferme ufficiali. Nel frattempo anche Marina Berlusconi è ormai guarita ed è anche tornata al lavoro in Mondadori.

