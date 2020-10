Coronavirus, bollettino del 10 ottobre: altri 285 casi e due vittime in Sicilia. In Italia contagi ancora in aumento

Ancora alto il numero di nuovi casi di Coronavirus in Sicilia: nelle ultime 24 ore si registrano altri 285 contagi e purtroppo altre due vittime (totale 335). Mai sull'isola si erano avuti tanti contagi in una sola giornata. Sono più di 7 mila i tamponi effettuati quest'oggi, i casi totali dell'epidemia sull'isola ammontano a 8.997.

Aumentano di 41 unità i guariti (4.519 in tutto), mentre le persone attualmente positive sono 4.143 di cui 387 (+11) i ricoverati in regime ordinario, 35 in terapia intensiva (dato stabile) e 3.721 in isolamento domiciliare. Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: 79 a Palermo, 70 a Catania, 44 a Messina, 31 a Trapani, 27 a Siracusa, 12 ad Agrigento e Caltanissetta, 10 a Ragusa. Nessun nuovo contagio ad Enna.

Ancora un balzo dell’epidemia di Covid in Italia. Oggi si registrano 5.724 nuovi casi contro i 5.372 di ieri per un totale di 349.494. E ennesimo record di tamponi, 133.084, circa 3.500 più di ieri. In lieve crescita anche i decessi, 29 oggi contro i 28 di ieri, e sono 36.140 dall’inizio dell’epidemia. Salgono i ricoveri: 250 in più in regime ordinario (4.336 totali) e 3 in più in terapia intensiva (sono 390 in tutto).

A trainare la crescita è sempre la Lombardia, balzata a 1.140 casi in un giorno, seguita da Campania (664), Veneto (561), Toscana (548), Piemonte (499) e Lazio (384). Non c'è nessuna regione Covid free: la migliore resta sempre il Molise, che ha 10 casi nuovi, dopo gli 11 di ieri.

I guariti sono 976 (ieri 1.186), per un totale di 238.525 mentre il numero degli attualmente positivi aumenta in modo rilevante, +4.719 oggi (ieri +4.158), e sono ora 74.829. Infine, le persone in isolamento domiciliare sono 70.103, 4.466 più di ieri.

