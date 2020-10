Coronavirus, bollettino dell'11 ottobre: nuovo record di contagi in Sicilia (297) e una vittima. Boom a Messina

Ancora un record di contagi da Coronavirus in Sicilia: oggi sono 297 quelli riscontrati, numero più alto in assoluto dall'inizio della pandemia. E questo nonostante il calo dei tamponi effettuati (4.509, per un totale 548.934 da inizio emergenza). C'è anche una nuova vittima, che porta il totale a 336.

In tutto sono 9.294 i casi di Coronavirus sull'isola da febbraio ad oggi, 4.401 gli attuali positivi di cui 388 ricoverati in regime ordinario (+1 rispetto a ieri), 38 in terapia intensiva (+3) e 3.975 in isolamento domiciliare. Oggi si registrano anche altri 38 guariti (4.557 il totale).

Dei nuovi casi registrati 87 sono nella provincia di Palermo, 85 a Catania, 6 a Enna, 63 a Messina, 18 a Caltanissetta, 24 a Ragusa, 6 a Trapani, 5 ad Agrigento e 3 a Siracusa.

Piccolo calo per quanto riguarda l’epidemia di Covid in Italia. Oggi si registrano 5.456 nuovi casi contro i 5.724 di ieri per un totale di 354.950. Netto calo dei tamponi eseguiti, 104.658, quasi 30 mila in meno rispetto a ieri di ieri.

In lieve calo anche i decessi, 26 oggi contro i 29 di ieri, e sono 36.166 dall’inizio dell’epidemia. Per quanto riguarda i ricoveri: sono 183 in più in regime ordinario (4.519 totali) e 30 in più in terapia intensiva (420 in tutto).

© Riproduzione riservata