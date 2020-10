Coronavirus in Vaticano, un caso a Santa Marta: residenza di Papa Francesco

Si registra un nuovo caso di Covid in Vaticano, questa volta a Santa Marta, la residenza del Papa. «Il malato, al momento asintomatico, è stato posto in isolamento, come anche coloro che sono venuti in contatto diretto con lui, e ha lasciato temporaneamente Casa Santa Marta, dove abitualmente risiede», riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.

Dopo il caso di Covid riscontrato a Casa Santa Marta, «si continuano ad osservare le disposizioni emanate dalla Santa Sede e dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e la salute di tutti i residenti della Domus viene tenuta costantemente sotto monitoraggio».

«Nei giorni scorsi i tre casi positivi tra residenti e cittadini dello Stato della Città del Vaticano sono guariti. Nel frattempo - riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni - è stato individuato un altro caso di positività al Covid-19 tra i residenti dello Stato, a cui si aggiungono i positivi riscontrati tra le Guardie Svizzere».

Sono saliti ad 11 infatti i casi di Covid tra le Guardie Svizzere. «A seguito delle verifiche effettuate nei giorni scorsi, sono emerse altre sette positività», oltre alle 4 che erano già state riscontrate.

«È stato disposto da subito l’isolamento dei casi positivi e si sta procedendo con gli opportuni ulteriori controlli», assicura la stessa Guardia Svizzera Pontificia, riferendo che «sono state adottate le misure più utili, anche in termini della pianificazione dei servizi delle Guardie, per escludere ogni rischio di contagio nei luoghi dove la Guardia Svizzera Pontificia presta servizio».

