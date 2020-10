Coronavirus, bollettino del 19 ottobre: casi in calo in Sicilia e in Italia ma con meno tamponi. Altro balzo dei ricoveri

Sono 362 i casi di Coronavirus registrati oggi in Sicilia, in calo rispetto a ieri ma sul dato pesa il numero dei tamponi praticamente dimezzato. Sono 12.654 i casi totali sull'isola da inizio pandemia, 7.019 i nuovi positivi di cui 521 ricoverati in regime ordinario (+28), 72 in terapia intensiva (+2) e 6.429 in isolamento domiciliare (+199).

In aumento i guariti, oggi sono 130 per un totale di 5.267 mentre purtroppo si registrano altre tre vittime: il totale ora è di 368. I nuovi casi sono così suddivisi: 170 a Palermo, 85 a Catania, 27 a Caltanissetta, 24 a Enna e Siracusa, 22 a Ragusa, 7 a Messina e 3 a Trapani. Nessun nuovo caso nella provincia di Agrigento.

In calo, come ogni lunedì, casi e tamponi nelle 24 ore in Italia: sono 9.338 i nuovi positivi (ieri 11.705), ma con 98.862 tamponi eseguiti, 48mila meno di ieri. 423,578 i casi totali dall’inizio dell’epidemia. In salita i decessi, che arrivano a 73 (ieri 69), per un totale di 36.616.

Ancora balzo dei ricoveri, con 47 terapie intensive in più (ieri 45), arrivate a 797 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 545 in più (ieri 514), per un totale di 7.676. Sale al 9,4% l’incidenza del numero di persone risultate positive rispetto al numero complessivo di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (precisamente il 9,44%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

