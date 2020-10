Indennità Inps a falsi lavoratori agricoli delle Preserre, chiesto il rinvio a giudizio per 127 - Nomi

Risultavano assunti in un’azienda agricola ma di lavoro molti di loro non ne hanno mai visto. In ogni caso incassavano gli assegni dell’Inps che pagava disoccupazione e altre indennità. Una truffa vera e propria i cui fascicoli sono rimasti chiusi nei cassetti per circa sei anni.

Solo qualche mese fa il procuratore Camillo Falvo ha tirato fuori i faldoni e ha chiesto il rinvio a giudizio (la cui udienza è stata fissata per il 18 dicembre prossimo) a carico di ben 127 persone, quasi tutti residenti nei comuni dell’area delle Preserre Vibonesi.

Gli imputati sono: Michelino De Pace, 49 anni, di Sorianello; Bruno Alessandria, 39 anni, di Sorianello; Salvatore Alessandria, 58 anni, di Soriano Calabro; Antonia Aloe, 43 anni, di Acquaro; Giglia Aloe, 45 anni, di Acquaro; Salvatore Amoroso, 55 anni, di Soriano Calabro; Rita Barba, 66 anni, di Sorianello; Rosa Barba, 52 anni, di Soriano Calabro; Laura Barbuto, 35 anni, di San Costantino Calabro; Mariagrazia Barilaro, 40 anni, di Gerocarne; Maria Graziella Barilaro, 48 anni, di Sorianello; Maria Teresa Barilaro, 63 anni, di Sorianello; Pasquale Barilaro, 46 anni, di Gerocarne; Luisa Bartolotta, 27 anni, di Sorianello; Annamaria Bartone, 42 anni, di Soriano Calabro; Giovanni Bava, 47 anni, di Soriano Calabro; Berarda Bertucci, 49 anni, di Soriano; Giuseppina Binanti, 39 anni, di Spadola; Francesco Caglioti, 57 anni, di Soriano Calabro; Immacolata Caglioti, 60 anni, di Gerocarne; Laura Caglioti, 53 anni, di Soriano Calabro; Maria Concetta Carchidi, 51 anni, di Serra San Bruno; Claudia Carè, 28 anni, di Acquaro; Daniela Carè, 28 anni, di Soriano Calabro e Pasquale Carè, 52 anni, di Acquaro;

La Procura ha chiesto, inoltre, il giudizio per Antonio Carpenti, 49 anni, di Soriano Calabro; Maria Caserta, 47 anni, di Acquaro; Angelo Castagna, 46 anni, di Soriano Calabro; Filomena Chiera, 59 anni, di Soriano; Maria Carmela Chiera, 31 anni di Gerocarne; Jenica Chirila, 42 anni, rumena residente a Sorianello; Elisa Cocciolo, 39 anni, di Soriano; Elisabetta Ciconte, 60 anni, di Sorianello; Maria Rosaria Ciurlia, 37 anni, di Sorianello; Francesca Cocciolo, 54 anni, di Soriano; Vincenzo Cocciolo, 32 anni, di Sorianello; Maria Teresa Cosmano, 42 anni, di Sorianello; Rita Costa, 59 anni, di Serra San Bruno; Ketty Cullia, 31 anni, di San Gregorio d’Ippona; Maria Cupelli, 48 anni, di Ionadi; Carolina Cupi, 65 anni, di San Costantino Calabro; Antonietta Daniele, 64 anni, nativa di Acquaro, residente a Vibo Valentia; Giuseppe Demasi, 61 anni, di Sorianello; Pietro De Pace, 48 anni, di Gerocarne; Rosa De Pace, 44 anni, di Gerocarne; Rosalba Di Niglio, 46 anni, di Gerocarne; Maria Donato, 42 anni, di Pizzoni; Elisabeth Fatiga, 51 anni, di Gerocarne; Rossana Fatiga, 38 anni, di Gerocarne; Eleonora Figliuzzi, 54 anni, di Sorianello; Maria Stella Figliuzzi, 41 anni, di Serra San Bruno; Stefano Figliuzzi, 58 anni, di Sorianello; Solange Foffi, 38 anni, di Sorianello; Cinzia Franzese, 35 anni, di Gerocarne e Elena Fresca, 56 anni, di San Costantino Calabro.

Richiesta di rinvio a giudizio pure per Rosa Inzillo (già coinvolta nell’operazione denominata “Black Widows”); Giusy Furlano, 32 anni, di Gerocarne; Maria Vittoria Fuscà, 33 anni, di Soriano Calabro; Tiziana Galati, 40 anni, di Vibo Valentia; Antonina Giofrè, 51 anni, di Soriano Calabro; Antonietta Giurlanda, 46 anni, di Soriano Calabro; Menuccia Giurlanda, 48 anni, di Gerocarne; Concetta Grillo, 33 anni, di Rombiolo; Maria Vittoria Grillo, 35 anni, di Soriano Calabro; Luisa Iennarella, 39 anni, di Serra San Bruno; Concetta Inzillo, 52 anni, di Soriano; Giuseppe Inzillo, 38 anni, di Sorianello; Rosa Inzillo, 52 anni, di Sorianello; Anna Maria Ionatia, 37 anni, di Soriano Calabro; Maria La Rocca, 66 anni, di Gerocarne; Domenico Marino, 32 anni, di Soriano; Filomena Muller, 57 anni, di Soriano; Maria Caterina Muller, 61 anni, di Sorianello; Rosaria Muller, 62 anni, di Pizzoni; Andreea Elena Mungiu, 36 anni, di nazionalità rumena, residente a Soriano; Maria Concetta Nardo, 36 anni, di Sorianello; Maria Teresa Nardo, 50 anni, di Pizzo; Anna Nesci, 55 anni, di Soriano; Francesco Nesci, 52 anni, di Sorianello e Giuseppe Nesci, 56 anni, di Soriano Calabro.

Nel lungo elenco degli imputati figurano pure Immacolata Nesci, 58 anni, di Soriano Calabro; Luciano Nesci, 44 anni, di Sorianello; Maria Teresa Nesci, 52 anni, di Soriano; Maria Rosa Nesci, 59 anni, di Sorianello; Marianna Nicolosi, 50 anni, di Gerocarne; Maurizio Nicolosi, 45 anni, di Acquaro; Mary Orecchio, 23 anni, di Soriano; Anna Pagano, 56 anni, residente a Roma; Giuseppe Paniconi, 60 anni, di Soriano; Elisabetta Papa, 35 anni, di Brognaturo; Rosalba Pascali, 47 anni, originaria di Pizzoni, residente a Puzzarro (No); Giuseppina Paniconi, 35 anni, di Soriano; Annamaria Pileggi, 40 anni, di Soriano; Daniela Polimeno, 38 anni, di Soriano; Giuseppe Polimeno, 42 anni, di Soriano; Nicolina Piperno, 61 anni, di Pizzoni; Anna Prestanicola, 62 anni, di Soriano; Elena Prestanicola, 45 anni, originaria di Soriano e residente a San Giuliano Terme (Pi); Filomena Prestanicola, 47 anni, di Soriano; Francesco Prestanicola, 50 anni, di Soriano; Gaetana Prestanicola, 67 anni, di Soriano; Maria Teresa Prestanicola, 57 anni, di Soriano; Roberto Prestanicola, 41 anni, di Soriano; Dorina Patru, 38 anni, rumena residente a Soriano; Teresa Sabatino, 44 anni, di Gerocarne; Elisabetta Sacchinelli, 49 anni, di Sorianello; Antonio Sorace, 56 anni, di Acquaro e Massimiliano Sorace, 46 anni, di Soriano.

Richiesta di rinvio a giudizio pure per Ave Maria Rosa Sorbara, 36 anni, di Soriano; Antonella Staglianò, 32 anni, di Gerocarne; Antonio Stambè, 26 anni, di Gerocarne; Claudia Tassone, 57 anni, di Soriano; Filomena Tassone, 40 anni, di Soriano; Rosa Tassone, 58 anni, di Soriano; Ionela Toader, 40 anni, di Sorianello; Valentin Victor Toma, 33 anni, di Soriano Calabro; Angelina Urzia, 58 anni, di Soriano; Maria Teresa Urzia, 44 anni, di Soriano; Fiorina Vaccaro, 61 anni, di Soriano; Natuzza Vardaro, 68 anni, di San Costantino Calabro; Antonio Vavalà, 45 anni, di Spadola; Giuseppe Vavalà, 48 anni, di Serra San Bruno; Antonella Vilone, 43 anni, di Gerocarne; Italia Vilone, 67 anni, di Soriano; Maria Rosaria Vilone, 50 anni, di Soriano; Angela Vono, 40 anni, di Gerocarne; Damiano Zaffino, 51 anni, di Gerocarne ed Enrico Zupo, 71 anni, di Mileto.

