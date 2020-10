Rocco Casalino positivo al Coronavirus: "Sintomi lievi"

Rocco Casalino è in isolamento fiduciario a seguito della riscontrata positività del suo compagno e convivente Josè Carlos, lunedì scorso. Al momento, riporta il giornale online tpi.it - i primi due tamponi effettuati lunedì e martedì sono risultati negativi, ma dovrà sottoporsi ad altri tamponi.

Il suo ultimo contatto con il presidente Conte è avvenuto nella giornata di lunedì, mantenendo la distanza di sicurezza. Il compagno di Rocco Casalino è asintomatico. Il portavoce del premier sta trascorrendo la quarantena fiduciaria in casa con lui. Casalino ha lievi sintomi.

«Ho scoperto ieri sera, dopo il sopraggiungere di sintomi lievi, di essere positivo al Covid-19. L’Ultima volta che ho lavorato in Presidenza del consiglio è stato martedì, adottando come sempre tutte le misure di sicurezza (mascherine e distanza). In ogni caso ancora mercoledì risultavo negativo al tampone», ha confermato Casalino.

© Riproduzione riservata