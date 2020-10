Coronavirus, il bollettino del 28 ottobre: quasi 25 mila nuovi casi in Italia e 205 morti

Ancora in forte incremento la curva epidemica in Italia: sono 24.991 i nuovi casi di Covid, contro i 21.994 di ieri, ma con un nuovo sensibile aumento di tamponi, 198.952 contro i 174.398 segnalati ieri, quindi 24.554 in più.

In calo i decessi: 205 oggi (ieri erano 221), per un totale di 37.905. Il numero dei ricoveri ordinari è salito di 1.026 (ieri 958), portando il totale a 14981, mentre le terapie intensive che si aggiungono sono 125 (ieri 127), arrivando a 1.536 totali. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

In Italia ci sono più attualmente positivi che guariti dal covid: secondo i dati del ministero della Salute, infatti, i positivi (compresi i ricoverati con sintomi, le terapie intensive e i malati in isolamento domiciliare) sono 276.457 contro i 275.404 mila guariti dall’inizio della pandemia.

Il dato degli attualmente positivi è aumentato moltissimo negli ultimi giorni: soltanto il 20 ottobre erano 142.739 a fronte di 255.005 guariti. Il 25 agosto, ad esempio, i positivi erano 19.714 a fronte di 206.015 guariti.

