Coronavirus, bollettino dell'1 novembre: in Sicilia superati i 1000 contagi giornalieri, 16 morti. In Italia calo dei casi ma con meno tamponi

La Sicilia supera per la prima volta i 1.000 contagi giornalieri di Coronavirus. Il nuovo triste record regionale è di 1.095 casi su oltre 8.500 tamponi. Ancora pesante il bilancio delle vittime, altre 16 per un totale di 518 da inizio pandemia.

Situazione non buona anche sul fronte ospedaliero, aumentano infatti di 37 unità ricoveri in regime ordinario che ora sono 999. In terapia intensiva invece 132 pazienti, 10 in più rispetto a ieri. I guariti sono 7.011 (+197), il totale degli attuali positivi è di 14.193.

Questa la suddivisione per province dei nuovi contagi: 316 a Catania, 277 a Palermo, 110 ad Agrigento, 106 a Messina, 100 a Siracusa, 82 a Ragusa, 49 a Enna, 45 a Caltanissetta, 10 a Trapani. Per Catania, Messina, Siracusa e Agrigento si tratta di un nuovo record.

Secondo l’odierno bollettino della Protezione civile i casi di Covid registrati sono in diminuzione rispetto a ieri, ma con una sostanziale riduzione dei tamponi effettuati. Oggi, infatti, i positivi sono 29.907, contro i 31.758 registrati ieri (-1.851).

I decessi sono 208, a fronte dei 297 di ieri (-89). I tamponi effettuati sono 183.457, con una differenza rispetto a quelli effettuati ieri di 32.429. Aumentano di 96 i ricoverati in terapia intensiva rispetto a ieri, con oggi in tutto 1.939. Anche i ricoveri ordinari sono in aumento (+936) rispetto ai dati del giorno precedente, portando il totale a 18.902.

Sale al 16,30% la percentuale positivi-tamponi rispetto a ieri (14,7%). I guariti dal Covid rispetto a ieri sono 3.454, in tutto dall’inizio dell’epidemia sono 292.880. La regione con più casi è sempre la Lombardia (+8.607), seguita dalla Campania ancora in crescita (+3.860), Toscana (+2.379), Lazio (+2.351), Veneto (+2.300), Piemonte (+2.024).

