Coronavirus, altri 446 morti in Italia. Ancora record di contagi in Sicilia e 34 vittime

Ancora in salita la curva epidemica in Italia. Oggi si registrano 37.809 casi, nuovo record di sempre, contro i 34.405 di ieri. Record anche per i tamponi, 234.245 (quasi 15mila più di ieri), ma il rapporto positivi/tamponi sale comunque al 16,14% contro il 15,69% di 24 ore fa.

Ancora alti i decessi, 446 (ieri 445): il totale delle vittime sale a 40.638. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi resta la Lombardia, ancora in aumento, che sfiora i 10mila contagi giornalieri (+9.934), seguita da Piemonte (+4.878), Campania (+4.508), Veneto (3.297), Lazio (2.699) e Toscana (2.592). Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia sale a 862.681.

Impennata dei guariti, 10.586 in 24 ore (ieri erano 4.961), per un totale di 322.925. Gli attualmente positivi sfiorano ormai il mezzo milione (sono 499.118, 26.770 più di ieri). Nuovo balzo anche dei ricoveri in terapia intensiva, +124 (ieri +99), che sono ora 2.515 in tutto, mentre i ricoveri ordinari sono 749 in più (ieri 1.140), per un totale di 24.005. Le persone in isolamento domiciliare sono 472.598.

Sono 1.423 i casi Covid in più in Sicilia, dove da oggi scattano gli stretti limiti previsti per l’area arancione. Una cifra impressionante che fa salire a 19.513 gli attuali positivi: 1.157 i ricoverati con sintomi, 159 in terapia intensiva (+2) e 18.197 in isolamento domiciliare. Sono 628 i deceduti, 34 in più rispetto a ieri, mai così tanti in questa seconda ondata; 28.825 i casi totali e 8.684 i dimessi guariti, con un incremento di 9.525 di tamponi effettuati.

