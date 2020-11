Coronavirus, in Italia sfiorati i 40 mila casi: 425 i morti. In Sicilia record di vittime: 35

Ancora in forte crescita la curva epidemiologica in Italia. Oggi si registrano 39.811 casi, nuovo record di sempre, contro i 37.809 di ieri. Ancora alti - sebbene in diminuzione su ieri - i decessi, 425 (erano stati 446 nelle precedenti 24 ore): il totale delle vittime sale a 41.063.

Resta elevato il numero di tamponi effettuati, 231.673 (inferiore però al numero di ieri, 234.245). Il rapporto positivi/tamponi sale al 17,22% contro il 16,14% di 24 ore fa. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi resta la Lombardia, con un dato ancora in aumento: oggi 11.489 casi (ieri +9.934), seguita da Piemonte con 4.437 (ieri +4.878), Campania con 4.309 (ieri +4.508), Veneto con 3.815 ( contro i +3.297 di ieri), Toscana con 2.787 (ieri 2.592), Lazio con 2.618 (ieri 2.699) ed Emilia Romagna con 2.009 (ieri 1.953), per restare alle regioni con oltre 2mila nuovi casi. Il totale dall’inizio dell’epidemia sfonda quota 900mila, è ora di 902.490 (ieri 862.681).

Il numero di guariti è cresciuto meno di ieri, 5.966 (contro i ben 10.586 delle precedenti 24 ore), per un totale di 328.891. Gli attualmente positivi hanno superato il mezzo milione: sono 532.536, vale a dire 33.418 più di ieri. Nuovo balzo anche dei ricoveri in terapia intensiva, +119 (ieri +124), che sono ora 2.634 in tutto, mentre i ricoveri ordinari sono saliti di 1.104 unità (ieri +749), per un totale di 25.109. Le persone in isolamento domiciliare sono 504.793 (+32.195 su ieri).

Sono 1.363 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati anche registrati 35 decessi che portano il totale delle vittime, sull'isola, a 663 da inizio pandemia. Secondo quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile, i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 8.431, per un totale di 746.200 da inizio emergenza. Il numero degli attualmente positivi raggiunge i 20.737 (+1.224), mentre le persone ricoverate con sintomi sono 1.161 (+4), 169 (+10) ricoverati in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 19.407 persone. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono ad oggi 8.788 (+104).



I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 459, Catania 406, Messina 73, Ragusa 137, Trapani 103, Siracusa 116, Agrigento 15, Caltanissetta 53, Enna 1.

