Covid, niente controlli agli imbarchi delle navi Blue Jet a Villa S. Giovanni

Ci sarebbe una falla nei controlli delle forze dell'ordine per i flussi di passeggeri provenienti dalla Calabria, che è "zona rossa", verso la Sicilia.

E a quanto pare sarebbe stata individuata all'imbarco dei mezzi veloci Blue Jet di Villa San Giovanni. Perché se è vero che la Polizia ferroviaria sta curando le verifiche dei passeggeri che giungono in Sicilia a bordo dei treni, non ci sarebbe alcun presidio fisso per tutti coloro che s'imbarcano sui monocarena che servono lo Stretto.

Non è infatti "automatico" che i passeggeri che giungono all'imbarco di Villa provengano dai treni in arrivo, ma una buona parte sarebbe arrivata in questi giorni a piedi, proveniente da varie zone della Calabria.

