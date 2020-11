Campania e Toscana nuove zone rosse, altre tre regioni passano in zona arancione

Il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 15 Novembre. Passano in area rossa le regioni Campania e Toscana. Passano in area arancione le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche.

«Quello che mi sento ora fortemente di chiedere al Governo, come ho fatto al presidente del Consiglio con una lettera di qualche giorno fa, ristori economici immediati perché non può la città pagare sulla propria pelle una zona rossa che, con un diverso lavoro nei mesi successivi al lockdown sul piano sanitario, poteva essere evitata». A dirlo, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in un video pubblicato sulla propria pagina social, dopo il passaggio in zona rossa della Campania.

Il primo cittadino ritorna anche sull'ordinanza che era pronto a firmare. Con quel provvedimento, dice, «si faceva chiarezza, nel senso che si evidenziava, in maniera efficace, che nella zona gialla le persone possono circolare, i negozi sono aperti e, quindi, non bisogna meravigliarsi se c'è tanta gente per strada e che chiudere una strada piuttosto che un’altra non aveva alcun tipo di senso, di efficacia. Anzi, poteva rafforzare concentrazioni in altri luoghi».

Da qui, spiega che, «con questa ordinanza, si individuavano delle strade su cui, eventualmente, intervenire solo in casi di forti e potenziali assembramenti. Quindi, si auspicava un maggior controllo del territorio che auspico anche adesso, nonostante andiamo in zona rossa».

