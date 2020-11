Coronavirus, bollettino del 13 novembre: in Sicilia 1.707 casi e 35 morti, oltre 40 mila contagi in Italia

Sono 1.707 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.217 tamponi effettuati; 35 i decessi di persone positive, che portano il totale a 8837. Con i nuovi casi salgono così a 26.286 gli attuali positivi con un incremento di 1.372.

Di questi 1.660 sono i ricoverati con un incremento di 82: 1.450 in regime ordinario e 210 in terapia intensiva con un aumento di 5 ricoveri. In isolamento domiciliare sono 24.626. I guariti sono 300. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 444, Catania 589, Ragusa 176, Messina 116, Trapani 77, Siracusa 89, Agrigento 95, Caltanissetta 87, Enna 34.

Ancora in salita la curva epidemica in Italia: nuovo record di casi oggi, 40.902 (ieri 37.978), a fronte del record anche di tamponi, 254.908, 20mila più di ieri. La percentuale positivi/tamponi è in lievissimo calo, 16,04% contro 16,1 di ieri.

In diminuzione anche il numero dei decessi, 550 oggi contro i 636 di ieri, per un totale di 44.139. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Con quelle di oggi diventano 1.107.303 le persone che hanno contratto il Covid da inizio pandemia, quasi 18,5 milioni i tamponi effettuati.

Attualmente i positivi in Italia sono 663.926, dei quali 629.782 in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 30.914, circa mille più di ieri. Aumentano di 60 unità i pazienti in terapia intensiva: il totale è ora di 3.230.

La regione che doppia tutto a livello di nuovi casi è la Lombardia con 10.634 positivi, seguita dal Piemonte 5.258 e dalla Campania con 4.079. Lombardia e Piemonte sono maglia nera anche per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, seguite però dal Lazio e dall’Emilia Romagna. Lombardia, Piemonte e Lazio sono anche i territori più in difficoltà nelle terapie intensive.

