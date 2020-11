Coronavirus, il bollettino del 14 novembre: in Sicilia 1.729 casi e 23 vittime, in Italia 37 mila positivi e 544 decessi

In calo nuovi casi e tamponi: oggi i contagi sono 37.255 (ieri il record, 40.902), con 227.695 tamponi effettuati, 27 mila meno di ieri. La percentuale positivi-tamponi torna leggermente a salire, da 16,04 a 16,3%. Sostanzialmente stabile il numero dei decessi, 544 (ieri 550), per un totale di 44.683. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi, nonostante il calo di oggi, rimane la Lombardia (+8.129), seguita da Piemonte (+4.471), Veneto (+3.578), Campania (+3.351) e Lazio (+2.297). I contagiati totali dall’inizio dell’epidemia sono 1.144.552.

In crescita i guariti, 12.196 oggi (ieri 11.480), per un totale di 411.434, mentre gli attualmente positivi crescono di 24.509 unità (ieri 28.872), e sono ora 688.435. Rallentano i ricoveri ordinari, 484 oggi (meno della metà di ieri, quando sono stati 1.041), per un totale di 31.398, mentre le terapie intensive sono 76 in più (ieri 60), 3.306 in tutto. In isolamento domiciliare sono attualmente 653.731 pazienti.

Sono 1.729 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.274 tamponi effettuati; 23 i decessi di persone positive, che portano il totale a 860. Con i nuovi casi salgono così a 27.806 gli attuali positivi con un incremento di 1.520. Di questi 1.677 sono i ricoverati con un incremento di 17: 1.462 in regime ordinario e 215 in terapia intensiva con un aumento di 5 ricoveri. In isolamento domiciliare sono 26.129. I guariti sono 186. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 527, Catania 359, Ragusa 152, Messina 303, Trapani 131, Siracusa 72, Agrigento 60, Caltanissetta 92, Enna 33.



© Riproduzione riservata