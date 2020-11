Coronavirus, bollettino del 15 novembre: in Sicilia calano i contagi ma altre 36 vittime. Quasi 34 mila casi in Italia

Sono 1.422 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, in calo rispetto ai giorni scorsi ma con meno tamponi effettuati (oggi 7.416). Resta alto il numero delle vittime: altre 36 per un totale di 896 da inizio pandemia.

Sono 28.807 gli attuali positivi sull'isola, di cui 217 in terapia intensiva (+2), 1476 ricoverati in regime ordinario (+14) e 27.114 in isolamento domiciliare. Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: 482 a Catania, 452 a Palermo, 211 a Messina, 103 a Ragusa, 60 a Caltanissetta, 57 a Siracusa, 24 ad Agrigento, 18 a Trapani e 15 ad Enna.

Diminuiscono i casi dei positivi al Covid-19 in Italia, sono 33.979, in calo di 3276 casi (erano 37.255 ieri). In calo anche i tamponi eseguiti ma sfiorano comunque i duecentomila: oggi il dato dei tamponi è di 195.275, rispetto ai 227.695 eseguiti nella giornata di ieri, meno 32.420.

Aumenta, inoltre, la percentuale dei positivi-tamponi, che arriva a 17,4, ieri era del 16,3. Rimane stabile il numero dei decessi: 546 rispetto ai 544 di ieri, e che arriva a 45.229 morti dall’inizio della pandemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

© Riproduzione riservata