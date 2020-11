In Calabria il Covid non si ferma, altre 5 vittime: in rianimazione due pazienti in più

In Calabria il coronavirus non si ferma ma non sembra avere più impennate clamorose. Ad oggi, a essere sottoposti a test sono stati 335.526 soggetti per un totale di 342.983 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive sono 13.896 (+444 rispetto a due giorni fa), quelle negative 321.630. Cinque le vittime per un totale di 222. Sono questi i macro dati giornalieri comunicati dal dipartimento regionale Tutela della Salute. I casi confermati sono così suddivisi: Cosenza 136, Catanzaro 59, Crotone 67, Vibo Valentia 33 (anche due infermieri e due pazienti dell'ospedale), Reggio Calabria 149.

In Calabria si registra, inoltre, un nuovo aumento del numero complessivo dei ricoveri, passati nelle ultime 24 ore da 471 a 480 (+9). L'aumento registrato riguarda sia i reparti di malattie infettive (+7, per 433 complessivi), sia le terapie intensive (+2 rispetto, per 47 pazienti totali).

Spacchettando il dato complessivo e dividendolo su base territoriale, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 3.101 (117 in reparto AO di Cosenza; 16 in reparto al presidio di Rossano e 11 al presidio ospedaliero di Cetraro; 16 in terapia intensiva, 2.941 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 828 (732 guariti, 96 deceduti).

Catanzaro: i casi attivi sono 1.520 (76 in reparto; 20 in terapia intensiva; 1.424 in isolamento domiciliare); i casi chiusi arrivano a 595 (547 guariti, 48 deceduti).

Crotone:i casi considerati attivi sono 893 (53 in reparto; 840 in isolamento domiciliare); mentre i casi chiusi sono 273 (267 guariti, 6 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi a quota 666 (14 ricoverati, 652 in isolamento domiciliare); i casi chiusi, invece, sono 161 (149 guariti, 12 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 3.521 (120 in reparto; 26 PO di Gioia Tauro; 11 in terapia intensiva; 3.364 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.853 (1.794 guariti, 59 deceduti).

Altra regione o stato estero: i casi attivi sono 357 (tutti in isolamento domiciliare).

