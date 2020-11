Coronavirus, 1317 contagi e 47 morti in Sicilia ma cala il tasso di positività. La curva scende anche in Italia

In Sicilia si registrano oggi 1.317 contagi da Coronavirus su 11.433 tamponi effettuati: il tasso di positività scende così all'11,5%. Sono 47 invece i decessi odierni, che portano il totale a 1.322 da inizio pandemia; si registra però anche un record di guariti: 1.149 nelle ultime 24 ore.

Negli ospedali calano di 27 unità i ricoveri in regime ordinario che ora sono 1.574, aumentano però quelli in terapia intensiva: sono 250, +7 rispetto a ieri. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 328, Catania 330, Messina: 64, Ragusa 88, Trapani 158, Siracusa 65, Agrigento 71, Caltanissetta 43, Enna 170.

Lieve aumento dei nuovi casi Covid in Italia: sono 25.853 nelle ultime 24 ore (ieri 23.232) ma a fronte di 230.007 tamponi processati (+ 41mila rispetto a ieri). Quindi, continua a scendere la percentuale positivi/tamponi: 11,24% quando ieri era del 12,31%.

Sono 722 i decessi (ieri erano 853, cifra più alta mai toccata nella seconda ondata), con il numero totale delle vittime che arriva a 52.028. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

