Coronavirus in Calabria, curva e ricoveri in calo: 294 positivi e 9 vittime

Sono 294 i nuovi casi di Coronavirus in Calabria, in calo rispetto a ieri e con un tasso di positività dell'11,5%. Nove i decessi nelle ultime 24 ore, in calo i ricoveri in regime ordinario che scendono a 405 (-5). In terapia intensiva sono ricoverate 43 persone.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 203, Catanzaro 29, Crotone 38, Vibo Valentia 3, Reggio Calabria 21. Ad oggi sono stati sottoposti a test 353.026 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 362.488 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive sono 16.444, quelle negative 336.582.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

- Cosenza: CASI ATTIVI 4.050 (109 in reparto AO Cosenza; 13 in reparto al presidio di Rossano e 17 al presidio ospedaliero di Cetraro; 18 in terapia intensiva, 3.893 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 962 (847 guariti, 115 deceduti).

- Catanzaro: CASI ATTIVI 1.684 (71 in reparto; 16 in terapia intensiva; 1.597 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 721 (659 guariti, 62 deceduti).

- Crotone: CASI ATTIVI 956 (40 in reparto; 916 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 507 (498 guariti, 9 deceduti).

- Vibo Valentia: CASI ATTIVI 698 ( 16 ricoverati, 682 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 246 (228 guariti, 18 deceduti).

- Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3.356 (117 in reparto; 22 P.O di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 3.208 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.779 (2.703 guariti, 76 deceduti).

- Altra Regione o Stato estero: CASI ATTIVI 313 (313 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 172 (171 guariti, 17 deceduto).

È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione. La paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 142. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

© Riproduzione riservata