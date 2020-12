Coronavirus, anziana in Rsa rivede la figlia in videochiamata. Muore colpita da un infarto

Tragedia in una Rsa del Bresciano. Una donna, ospite della "Casa Albergo" di Montichiari, è deceduta dopo aver subito un infarto. L'anziana ha rivisto la figlia in videochiamata dopo parecchio tempo anche perchè in virtù dell'emergenza Covid non poteva ricevere alcuna visita in presenza.

Ma dopo aver rivisto la figlia, la forte emozione probabilmente l'ha tradita ed il suo cuore non ha retto ed è deceduta per arresto cardiocircolatorio.

Ferruccio Capra, il presidente di "Montichiari Multiservizi" che gestisce l'Rsa, ha sottolineato che "la donna si era convinta che la figlia fosse morta. Abbiamo deciso, così, di far incontrare madre e figlia online. Dopo tre ore la nostra ospite è stata uccisa da un infarto. E' stato un giorno terribile".

In seguito a questo tragico episodio, l'Rsa ha deciso di realizzare una "tenda degli abbracci", vale a dire,una struttura con pareti in plastica rigida e al centro un velo morbido dotato di maniche. Tutto ciò per far sì che ospiti e parenti si possano incontrare rispettando le normative di sicurezza anti-Covid.

