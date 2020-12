La Gran Bretagna approva il vaccino Pfizer-BioNTech. Al via la prossima settimana

In Gran Bretagna è stato approvato dall’ente regolatore l’utilizzo del vaccino contro il coronavirus di Pfizer/BioNTech. Il ministro della Sanità britannico, Matt Hancock, ha detto che l’Nhs, il sistema sanitario nazionale, è pronto e che la campagna di vaccinazione comincerà dalla prossima settimana.

La Gran Bretagna è il primo Paese al mondo ad approvare per l’uso nella popolazione un vaccino sviluppato da una casa farmaceutica, nell’arco di questi mesi di pandemia e a gran velocità, contro il nuovo coronavirus della polmonite.

«Il governo ha accettato la raccomandazione dell’Agenzia indipendente per la regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari di approvare l’uso del vaccino Pfizer / BioNTech covid-19», ha fatto sapere un portavoce del ministero. Il governo ha confermato che «il vaccino sarà disponibile in tutto il Regno Unito dalla prossima settimana».

«Momento storico» nella battaglia contro la pandemia

Albert Bourla, il Ceo di Pfizer, la società farmaceutica che ha messo a punto il vaccino contro il nuovo coronavirus, approvato per l’uso in Gran Bretagna, ha definito la decisione dell’ente regolare come «un momento storico» nella battaglia contro la pandemia.

© Riproduzione riservata